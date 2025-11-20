Polideportivo
20 de noviembre de 2025 - 22:38

Artes Marciales Mixtas: Prometedora velada en Sajonia

Dos de los combates de la velada en el Deportivo Sajonia, especial para los amantes del MMA.
Dos de los combates de la velada en el Deportivo Sajonia, especial para los amantes del MMA.Gentileza

En la noche de este viernes se realizará la velada de artes marciales mixtas Reyes del Octágono, en el Sajonia Arena. Organiza la Academia Lefebvre, Golden Company y el Deportivo Sajonia.

Por ABC Color

Los combates de MMA serán desde las 21:00:

lea mas: Masacre Torres se corona en Brasil

Boxeo Modificado: Isaac Jara vs. Jorge Espínola en 80 kg; Gabriel Duarte vs. Lucas Solalinde y Aly Junior vs. Tony Rivarola.

MMA: Alberto Alcaraz vs. Diego Recalde (ARG) en 95 kg; Ángel Bogado vs. Ricardo Romero (ARG).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lucha de brazos (pulseada): El campeón Héctor Ortiz esperará rivales, con premio en metálico para quienes lo derroten.

Ingreso gratuito para socios, G. 50.000 invitados. Hay boxes disponibles. Informes: 0991760271.