Artes Marciales Mixtas: Prometedora velada en Sajonia

Los combates de MMA serán desde las 21:00:
lea mas: Masacre Torres se corona en Brasil
Boxeo Modificado: Isaac Jara vs. Jorge Espínola en 80 kg; Gabriel Duarte vs. Lucas Solalinde y Aly Junior vs. Tony Rivarola.
MMA: Alberto Alcaraz vs. Diego Recalde (ARG) en 95 kg; Ángel Bogado vs. Ricardo Romero (ARG).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lucha de brazos (pulseada): El campeón Héctor Ortiz esperará rivales, con premio en metálico para quienes lo derroten.
Ingreso gratuito para socios, G. 50.000 invitados. Hay boxes disponibles. Informes: 0991760271.