Baloncesto: Supremacía roja

Félix Pérez se puso a tiro de campeonato el lunes, cuando le ganó a las “santas” por 67-50, en la serie al mejor de tres partidos de básquetbol.

Lea mas: Félix Pérez, a un paso

Las anfitrionas se mostraron aguerridas al principio, sorprendiendo a las campeonas en el primer cuarto: 17-15. También se ilusionaron en la parte final, al igualar en el marcador por momentos, sin embargo, las rojas siguieron firmes con jugadoras de mucha experiencia.

Otros parciales para las pentacampeonas 13-8, 18-17 y 18-13.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La pívot americana Trinity Baptise fue la goleadora con 19 puntos en el cuadro monarca, y en San José Gabriela López con 10.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Las campeonas: Belén Pereira, Claudia Aponte, Paloma Niz, Ximena Ibarra (c), Trinity Baptise, Giovana González, Bethsaida Ferreira, Antonella Giménez, Johana Ghiringhelli, Ana Paula Velázquez, Patricia Sosa y Natalia Quevedo. Coach: Lida Fernández.

Clausura masculino

Este jueves tendrá continuidad el Clausura de la Liga Nacional en las semifinales del Top 4, con el partidazo Deportivo San José vs. Olimpia Kings. El cotejo será en el “León Coundou”, a las 20:00.

El lunes jugará el puntero Colonias Gold vs. San José, en Obligado, a las 19:30.

Finalmente, Olimpia Kings y Colonias Gold cierran esta fase el jueves 27, en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, a las 19:30.

Posiciones: Colonias Gold 8 puntos, Olimpia Kings 7, San José 6, Félix Pérez 6. Félix Pérez ya disputó sus 6 cotejos, mientras los demás 4, y son los que pueden ser finalistas del torneo.