Baloncesto 3x3: AmeriCup, a la vista

Ambas selecciones de baloncesto deberán pasar primeramente el filtro de clasificación de la AmeriCup.

Las chicas jugarán contra el jueves contra Uruguay (10:50), Ecuador (12:40) y Venezuela (15:20).

En la rama varonil los muchachos conforman la llave C del torneo y jugarán contra Haití (14:55), Ecuador (15:45) y Venezuela (18:35).

* Team Paraguay. En la selección femenina están Paola Ferrari, Martha Peralta, Paloma Niz y Belén Brítez.

En el team masculino están Alejandro Acosta, Daniel Jara, Adolfo López y Juan Martí. Coach: Ariel Rearte.

Colonias Gold vs. San José

Esta noche, a las 19:30 jugarán los Gold y santos en el Ka’a Poty de Obligado, por el Clausura.

Si bien San José ya está eliminado, el juego será para determinar la posición final entre Gold y Kings, finalistas del certamen, y conocer el que tendrá la ventaja en localía, en la serie final al mejor de cinco partidos.

En caso que sea necesario, el jueves se completará la última fecha de revanchas del Top 4, entre Kings y Gold, como aperitivo a la serie final.