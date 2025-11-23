Charles Hockin gana bronce en natación, la primera conquista paraguaya en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

El atleta Charles Daniel Hockin se adjudicó la medalla bronce, la primera para nuestro país, en los 50 metros estilo espalda. Hockin, que tuvo una excelsa primera ronda en su serie, culminó primero con 25.88 segundos y avanzó a la final.

Ya en el duelo por las medallas el paraguayo estuvo muy cerca, pero se quedó con el tercer lugar del podio al registrar 25.98, por detrás de los colombianos Gabriel Arias (25.71) y Anthony Rincón (25.85).

“Muy feliz por este resultado, buenos tiempos, nadé superbien, pero iremos por más”, comentó Charles tras la conquista.

