23 de noviembre de 2025 - 23:35

Charles Hockin gana bronce en natación, la primera conquista paraguaya en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

El nadador experimentado Charles Daniel Hockin (36 años) posa con la medalla de bronce, en los Juegos Bolivarianos 2025.
El paraguayo Charles Daniel Hockin (36) se adjudicó la medalla de bronce en los 50 metros espalda y sumó la primera presea para nuestro país anoche en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Por David Rolón

El atleta Charles Daniel Hockin se adjudicó la medalla bronce, la primera para nuestro país, en los 50 metros estilo espalda. Hockin, que tuvo una excelsa primera ronda en su serie, culminó primero con 25.88 segundos y avanzó a la final.

Ya en el duelo por las medallas el paraguayo estuvo muy cerca, pero se quedó con el tercer lugar del podio al registrar 25.98, por detrás de los colombianos Gabriel Arias (25.71) y Anthony Rincón (25.85).

Charles le dio la primera medalla a Paraguay en los Juegos.
“Muy feliz por este resultado, buenos tiempos, nadé superbien, pero iremos por más”, comentó Charles tras la conquista.

