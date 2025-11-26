Baloncesto: Debut en AmeriCup 3x3

En la rama femenina hay un solo grupo de clasificación y pasarán el cedazo 2 equipos, para avanzar a la llave principal que será con 12 selecciones en este evento de básquetbol.

El team guaraní enfrentará primero a Uruguay, a las 10:50, luego a Ecuador, a las 12:40 y finalmente enfrentará a Venezuela, a las 15:20.

En la rama varonil hay mas participantes, 20 en total y Paraguay se encuentra en el grupo de clasificación C y la llave principal será con 12 selecciones.

En este caso, solo avanzarán los mejores de cada grupo. Paraguay enfrentará a Haití a las 14:55, posteriormente a Ecuador, a las 16:45 y finalmente jugarán contra Venezuela, a las 18:35.

Kings vs. Colonias para dirimir la localía

Olimpia Kings y Colonias Gold juegan este jueves a las 19:30, el último partido por las revanchas del Top 4 semifinal del torneo Clausura.

El partido será en el Complejo SUMA de la Conmebol, en Luque, y el ganador tendrá la ventaja de local en la serie final de este certamen local.

Tras el juego de este jueves se sabrá qué equipo tendrá la ventaja para disputar 3 partidos de local, siempre y cuando se llegue al quinto decisivo match por el título del Torneo Clausura 2025.

Posteriormente, se fijará el calendario de la serie final, que se disputará al mejor de 5 partidos, ya que los Kings serán anfitriones del Final Four de la Liga Sudamericana de Baloncesto, que será del 6 al 7 de diciembre en el Complejo SUMA.