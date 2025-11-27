AmeriCup de Baloncesto: Las panteras avanzan en el 3x3 de León

El team femenino de baloncesto de Paraguay compone ahora el Grupo D, junto a Chile y Argentina.

Lea mas: Debut en AmeriCup 3x3

Las chilenas son cabeza de serie y se enfrentarán en primer término a las argentinas.

Luego jugará Argentina vs. Paraguay y finalmente, Chile vs. Paraguay.

Este jueves, las panteras Paola Ferrari, Martha Peralta, Paloma Niz y Belén Brítez derrotaron 21-8 a Uruguay y 21-9 a Ecuador, cayendo en el último juego contra Venezuela 18-12.

El masculino albirrojo, conformado por Adolfo López, Juan Martí, Daniel Jara y Alejandro Acosta, le ganó a Haití 19-15 y perdió contra las selecciones de Ecuador 18-17 y Venezuela 19-18.

Los ecuatorianos avanzaron a la llave principal.

Kings con ventaja de local

Olimpia Kings se impuso anoche a Colonias Gold en el último cotejo de revanchas del Top 4 del Clausura y tendrá la localía en la serie final contra los colonos, al mejor de 5 juegos, desde el 11 de diciembre.

Olimpia ganó sin mayores sobresaltos a Colonias 90-85, con parciales 27-21, 22-22, 25-17, 16-25.

El kings Charles Hinkle fue goleador, con 26 puntos, y Diego Silva, con 23, entre Golds.