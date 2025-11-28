MMA: Evanilson gana el cinturón

Evanilson llevó la bandera paraguaya como representación y a su querido Pedro Juan Caballero para conquistar el máximo cinturón en la categoría hasta 70 kilogramos en el combate de MMA y ya en el primer round contra el peleador local Cristian, proyectándose desde la “Terraza del País” al mundo de las artes marciales.

El maestro tiene una gran trayectoria, iniciando sus ensayos las artes marciales a los 14 años, con gran versatilidad para la práctica en varias disciplinas como el Muay-Thai y Kickboxing.

En su frondoso currículum se cuenta como uno de sus mayores logros el campeonato del Grappling NAGA (North American Grappling Association) de los EE.UU., así como otros títulos internacionales.

Ampliando su palmarés, en su foja se encuentran títulos y graduaciones, como el 14° Khan de Muay Thai, 4° Dan de Karate, cinturón negro en kickboxing e instructor de boxeo.