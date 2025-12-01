Fútbol de salón: Goleada albirroja en el debut sudamericano

Los guaraníes iniciaron el torneo regional del salonismo en forma contundente, venciendo a los panameños en el arranque de las justas en el país cafetero.
En el juego de este lunes, la selección paraguaya se impuso con goles de Diego Flores, Alejandro Núñez, José Ortiz, Ramón Mongelós (penal), Rolando Ascona 2, Paulo Rodríguez (penal), Jorge Sarubbi, Hugo Acosta 2. El del honor panameño fue obra de Luis Ramírez.
Este martes, el team albirrojo jugará contra su similar de Venezuela. El rival del miércoles será Perú.
Delegación guaraní
El equipo entrenado por el profesor Andrés Bogado, está compuesto por:
José Ortiz y Hugo Urquiza (arqueros); Víctor López, Diego Flores, Jorge Sarubbi, Rolando Ascona, Héctor Helman, Daniel Benítez, Hugo Acosta, Julio Rodas, Paulo Rodríguez, Alejandro Núñez y Ramón Mongelos.
En la delegación se encuentran además Emilio Flores (preparador físico), Enzo D’Ecclesiis (fisioterapia), Dr. José Méreles (médico), Alcides González (logística), Oscar Marín (preparador de arqueros) y el árbitro Julio Ayala.
El jugador Cristhian Ascona no pudo viajar por lesión.