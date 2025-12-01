Polideportivo
01 de diciembre de 2025 - 21:23

Fútbol de salón: Goleada albirroja en el debut sudamericano

Celebración guaraní en uno de la decena de goles asestados a Panamá.
La selección paraguaya de fútbol de salón debutó con furibunda goleada de 10 a 1 frente al débil conjunto de Panamá por el Grupo A del Campeonato Sudamericano de Sopó, Departamento de Cundinamarca, Colombia.

Por ABC Color

Los guaraníes iniciaron el torneo regional del salonismo en forma contundente, venciendo a los panameños en el arranque de las justas en el país cafetero.

En el juego de este lunes, la selección paraguaya se impuso con goles de Diego Flores, Alejandro Núñez, José Ortiz, Ramón Mongelós (penal), Rolando Ascona 2, Paulo Rodríguez (penal), Jorge Sarubbi, Hugo Acosta 2. El del honor panameño fue obra de Luis Ramírez.

Este martes, el team albirrojo jugará contra su similar de Venezuela. El rival del miércoles será Perú.

Delegación guaraní

El equipo entrenado por el profesor Andrés Bogado, está compuesto por:

José Ortiz y Hugo Urquiza (arqueros); Víctor López, Diego Flores, Jorge Sarubbi, Rolando Ascona, Héctor Helman, Daniel Benítez, Hugo Acosta, Julio Rodas, Paulo Rodríguez, Alejandro Núñez y Ramón Mongelos.

En la delegación se encuentran además Emilio Flores (preparador físico), Enzo D’Ecclesiis (fisioterapia), Dr. José Méreles (médico), Alcides González (logística), Oscar Marín (preparador de arqueros) y el árbitro Julio Ayala.

El jugador Cristhian Ascona no pudo viajar por lesión.