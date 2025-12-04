Juegos Bolivarianos Perú 2025: Buena cosecha de medallas del Team Paraguay

* Remo. Las embarcaciones tricolores fueron imparables en las regatas que concluyeron ayer. Hubo oro en LW4 y Mixtos 4x en estos Bolivarianos.

En LW4 fueron de oro Adriana Sanabria, Rocío Bordón, Clara Correa y Melissa Rodríguez (1’32”76), por delante de Perú 1’33”50 y Venezuela 1’35”14.

En Mixtos 4x se alzaron con oro Alejandra Alonso/Agustina López/Javier Insfrán/Nicolás Villalba en 1’21”70, quedando detrás del cuatro uruguayo 1’19”74 (Uruguay no suma en el medallero por ser país invitado), y delante de las chilenas y venezolanas, con 1’23”23 y 1’25”37, respectivamente.

En LM2x hubo plata con Gabriel Yser/Matías Ramírez/Gonzalo Ruiz Díaz/Lucas Monges (1’23”48), detrás de Venezuela (1’20”45).

* Boxeo. Minerva Montiel conquistó plata en -57 kilogramos, al caer contra la venezolana Omailyn Alcalá.

* Atletismo. César Almirón fue de bronce en 200 metros (20”99), detrás del ecuatoriano Katriel Angulo (20”63) y el colombiano Ronal Longa (20”83).

* Vóley playa. La dupla guaraní Fiorella Núñez y Denisse Álvarez se impusieron a sus pares de Venezuela Rodríguez/López 2-1 (21-18, 21-23, 15-11).

* Balonmano. Los guerreritos cayeron contra Chile 27-26. Llevan 2 triunfos y restan dos juegos.

* Golf. Gustavo Silvero (-6) están en 5° lugar y Franco Fernández (+10) en 16°. Milagros Chaves (0) está 4ª y Victoria Livieres (+4) 5ª. Por equipos, Paraguay está 4°.

*Rugby. El team femenino debutó con victoria en Rugby Seven, venciendo a Perú 31-12 y luego goleó 41-0 a Costa Rica. Hoy enfrenta a Colombia.

* Tenis de mesa. Marcelo Aguirre perdió con el peruano Felipe Duffo y no pudo avanzar a las semifinales.