Polideportivo
04 de diciembre de 2025 - 22:06

Juegos Bolivarianos Perú 2025: Buena cosecha de medallas del Team Paraguay

Adriana Sanabria, Rocío Bordón, Clara Correa y Melissa Rodríguez, cosecharon el metal precioso.
Adriana Sanabria, Rocío Bordón, Clara Correa y Melissa Rodríguez, cosecharon el metal precioso.Gentileza

El Team Paraguay se hizo sentir nuevamente este jueves en el medallero de los Juegos Bolivarianos “Ayacucho/Lima 2025”, con preseas de distintos metales en Remo, Boxeo y Atletismo. Los remeros sumaron en total 11 preseas, 5 oro, 4 plata y 2 bronce.

Por ABC Color

* Remo. Las embarcaciones tricolores fueron imparables en las regatas que concluyeron ayer. Hubo oro en LW4 y Mixtos 4x en estos Bolivarianos.

Lea mas: Futsal corona con oro

En LW4 fueron de oro Adriana Sanabria, Rocío Bordón, Clara Correa y Melissa Rodríguez (1’32”76), por delante de Perú 1’33”50 y Venezuela 1’35”14.

En Mixtos 4x se alzaron con oro Alejandra Alonso/Agustina López/Javier Insfrán/Nicolás Villalba en 1’21”70, quedando detrás del cuatro uruguayo 1’19”74 (Uruguay no suma en el medallero por ser país invitado), y delante de las chilenas y venezolanas, con 1’23”23 y 1’25”37, respectivamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Oro para el Team Paraguay en mixtos 4x. El remo sumó nada menos que 11 preseas para nuestro país en estos juegos.
Oro para el Team Paraguay en mixtos 4x. El remo sumó nada menos que 11 preseas para nuestro país en estos juegos.

En LM2x hubo plata con Gabriel Yser/Matías Ramírez/Gonzalo Ruiz Díaz/Lucas Monges (1’23”48), detrás de Venezuela (1’20”45).

* Boxeo. Minerva Montiel conquistó plata en -57 kilogramos, al caer contra la venezolana Omailyn Alcalá.

* Atletismo. César Almirón fue de bronce en 200 metros (20”99), detrás del ecuatoriano Katriel Angulo (20”63) y el colombiano Ronal Longa (20”83).

* Vóley playa. La dupla guaraní Fiorella Núñez y Denisse Álvarez se impusieron a sus pares de Venezuela Rodríguez/López 2-1 (21-18, 21-23, 15-11).

* Balonmano. Los guerreritos cayeron contra Chile 27-26. Llevan 2 triunfos y restan dos juegos.

* Golf. Gustavo Silvero (-6) están en 5° lugar y Franco Fernández (+10) en 16°. Milagros Chaves (0) está 4ª y Victoria Livieres (+4) 5ª. Por equipos, Paraguay está 4°.

*Rugby. El team femenino debutó con victoria en Rugby Seven, venciendo a Perú 31-12 y luego goleó 41-0 a Costa Rica. Hoy enfrenta a Colombia.

* Tenis de mesa. Marcelo Aguirre perdió con el peruano Felipe Duffo y no pudo avanzar a las semifinales.