Medallero de los Juegos Bolivarianos 2025

El Team Paraguay sigue consolidando su mejor momento deportivo y continúa escalando posiciones en el Medallero General de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Con una delegación histórica de 125 atletas, el país busca superar las 37 preseas obtenidas en Valledupar 2022, la mejor marca nacional.

La cita multideportiva, que congrega a lo mejor del continente, es clave en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

El objetivo principal de la delegación guaraní, más allá de cada podio individual, es dar continuidad al proceso de crecimiento que el deporte paraguayo evidenció tras la edición anterior. El Team Paraguay aprovecha esta plataforma para medir el nivel de sus equipos frente a las potencias regionales.

La competencia continuará en los próximos días con la expectativa puesta en que el país sume más preseas doradas y logre, finalmente, superar la histórica marca de 37 medallas totales, afianzando su lugar en la élite deportiva de la región bolivariana.

