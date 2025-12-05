La lucha del Team Paraguay continúa en los Juegos Bolivarianos 2025

* Vóley playa. Las duplas masculina y femenina de Paraguay en vóley playa atraviesan por una inmejorable condición al ubicarse en las semifinales del torneo.

Denisse Álvarez y Fiorella Núñez derrotaron a Perú, Venezuela y República Dominicana y avanzaron a las semifinales, donde se volverán a ver las caras con las anfitrionas mundialistas Claudia Gaona y Lisbeth Allca, este sábado desde las 16:30.

Mientras que Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare vencieron a Ecuador, Chile y a República Dominicana y este sábado a las 13:40 se enfrentará a los colombianos Juan Noriega y Yeferson de la Hoz.

* Atletismo. El campeón panamericano Junior, Lars Anthony Flaming, golpeó el medallero ganando la medalla de plata en el lanzamiento de jabalina al lograr una distancia de 79,28 metros.

Lars sumó la vigésima octava presea para el team nacional y la tercera para el atletismo. Las anteriores fueron el relevo 4x100 mixto (bronce) y César Almirón, en los 200 m (bronce).

* Rugby seven. Las Yacaré están muy cerca del podio, este sábado definen su condición. Luego de ganar a Perú y Costa Rica y caer ante Colombia. Esta mañana volverán a jugar frente a las dos últimas selecciones mencionadas.

A las 10:45 ante Costa Rica y 12:36 frente a Colombia.

* Balonmano. Los Guerreros derrotaron anoche a Perú 28-22 y están muy cerca de medallar. Esta tarde desde las 16:00 se enfrentará a Bolivia, por un lugar en el podio.

* Ciclismo. En la modalidad Ruta Agua Marina Espínola finalizó 17ª (2h 46:53); Sebastián Acuña, 6º (3h 27:45) y Carlos Domínguez, 13º (3h 31:49).

* Golf. En individuales Gustavo Silvero (275, -9); Franco Fernández (292, +8); en femenino, Milagros Chaves 4ª (281, -3) y Victoria Livieres 5ª (289, +5). En equipo mixto Paraguay 4º (556, -12).