Histórica actuación paraguaya en la natación en los Juegos Sudamericanos Escolares

Santiago Codas, figura del torneo

El gran protagonista fue Santiago Codas, quien se colgó cinco medallas, firmando una actuación histórica Oro en 50 pecho; Plata en el relevo 4x50 libre y Bronce en 100 pecho, 50 libre y 4x50 estilos.

Además, Codas impuso un nuevo récord nacional de la categoría Infantil B en los 50 metros libre, con un tiempo de 24″99, y se convirtió en el primer paraguayo en conquistar cinco medallas en un mismo Sudamericano, un hito para la natación nacional.

Melvin Caballero, otro protagonista

Por su parte, Melvin Caballero aportó tres medallas a la cosecha paraguaya: Plata en 4x50 libr y Bronce en 50 pecho y 4x50 estilos

Grandes progresos en las damas

En la rama femenina, Giuliana Bareiro cumplió una destacada actuación, ubicándose 4ª en 50 espalda y alcanzando el 6° lugar en los 50 y 100 mariposa, en ambas pruebas registrando sus mejores marcas personales.

Constanza Osorio también tuvo un desempeño muy positivo, compitiendo en tiempos que representan sus mejores marcas en el campeonato.