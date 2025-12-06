Semifinales de la WTA de Quito

La argentina Giovannini accedió por primera ocasión a las semifinales, tras vencer a la ecuatoriana Mell Reasco y se enfrentará este sábado con Papamichail, de Grecia, que se impuso a la húngara Panna Udvardy.

Por su parte, la estadounidense Kalieva derrotó a la eslovena Polona Hercog y se enfrentará a la francesa Leolia Jeanjean, que dio cuenta de la también eslovena Veronika Erjavec.

Resultados de cuartos de final

Elvina Kalieva (USA) venció a Polona Hercog (SLO) por 6-3 y 6-1.

Leolia Jeanjean (FRA) se impuso a Veronika Erjavec (SLO) por 6-3 y 6-0.

Luisina Giovannini (ARG) derrotó a Mell Reasco (ECU) por 6-3 y 7-5.

Despina Papamichail (GRE) le ganó a Panna Udvardy (HUN) 6-4 y 7-5.

El torneo otorgará 125 puntos a la campeona para el escalafón mundial femenino y 15.000 dólares en premio, mientras que la segunda finalista recibirá 81 puntos y 8.400 dólares en premio.

El evento se disputa en las canchas de arcilla del Quito Tenis y Golf Club en el sector de El Condado, de la capital ecuatoriana, que se ubica a 2.850 metros de altitud sobre el nivel del mar. EFE