Campeonas del mundo en básquet 3x3

La selección femenina de paraguay tuvo una actuación histórica al coronarse campeona de la División 3, en un certamen que reunió a atletas y compañeros unificados de todos los continentes.

Las que lograron la hazaña fueron Ivanna Rocío Ríos, María Merlo y Luz Insaurralde. Sus compañeras: Antonella Giménez y María Dragotto.

Las entrenadoras: Sofía Esteche y María Jazmín Mercado.

El logro posiciona al país en lo más alto del deporte inclusivo y refleja el compromiso, la entrega y la pasión de sus protagonistas.

El camino de las chicas: Uruguay 9-Paraguay 6; Marruecos 7-Paraguay 5; Paraguay 9-EE.UU. 2; Paraguay 15-Bharat 5; Paraguay 12-Chinese Taipéi 1 y Paraguay 6-Puerto Rico 2.

A su vez, el equipo masculino también dejó una huella imborrable al ubicarse entre los tres mejores del mundo, obteniendo la medalla de bronce tras una destacada campaña.

Sus integrantes son: Marcelo Cañete, Jesús Leite y Tobías Pavón. Compañeros: Matías López y Joaquín Duarte. Entrenadores: Mario González e Ignacio Insaurralde.

La ruta de los muchachos: Paraguay 19-Jordan 8; Paraguay 11-Brasil 10; Puerto Rico 11-Paraguay 8; y Paraguay 17-El Salvador 13.

El torneo tuvo lugar del 5 al 7 de este mes en el Distrito T-Mobile de San Juan, escenario que albergó la FIBA 3×3 AmeriCup en 2023 y 2024.

La competencia congregó a 200 atletas y compañeros unificados, representantes de 40 países, además de 20 equipos masculinos y 20 femeninos, más de 100 entrenadores, oficiales y 250 voluntarios.