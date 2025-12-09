Polideportivo
09 de diciembre de 2025 - 21:34

Campeonas del mundo en básquet 3x3

Festejo de las chicas al obtener el título de la Primera Copa Mundial de Baloncesto Unificado 3×3 de Olimpiadas Especiales.
Festejo de las chicas al obtener el título de la Primera Copa Mundial de Baloncesto Unificado 3×3 de Olimpiadas Especiales.Gentileza

La selección paraguaya femenina logró adjudicarse de forma histórica el título de la Primera Copa Mundial de Baloncesto Unificado 3×3 de Olimpiadas Especiales que se disputó en San Juan, Puerto Rico. La rama masculina también subió al podio con un meritorio tercer lugar.

Por ABC Color

La selección femenina de paraguay tuvo una actuación histórica al coronarse campeona de la División 3, en un certamen que reunió a atletas y compañeros unificados de todos los continentes.

Lea más: ¡Votá por el Atleta Polideportivo 2025!

Las que lograron la hazaña fueron Ivanna Rocío Ríos, María Merlo y Luz Insaurralde. Sus compañeras: Antonella Giménez y María Dragotto.

Las entrenadoras: Sofía Esteche y María Jazmín Mercado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El logro posiciona al país en lo más alto del deporte inclusivo y refleja el compromiso, la entrega y la pasión de sus protagonistas.

El camino de las chicas: Uruguay 9-Paraguay 6; Marruecos 7-Paraguay 5; Paraguay 9-EE.UU. 2; Paraguay 15-Bharat 5; Paraguay 12-Chinese Taipéi 1 y Paraguay 6-Puerto Rico 2.

A su vez, el equipo masculino también dejó una huella imborrable al ubicarse entre los tres mejores del mundo, obteniendo la medalla de bronce tras una destacada campaña.

Sus integrantes son: Marcelo Cañete, Jesús Leite y Tobías Pavón. Compañeros: Matías López y Joaquín Duarte. Entrenadores: Mario González e Ignacio Insaurralde.

La ruta de los muchachos: Paraguay 19-Jordan 8; Paraguay 11-Brasil 10; Puerto Rico 11-Paraguay 8; y Paraguay 17-El Salvador 13.

El torneo tuvo lugar del 5 al 7 de este mes en el Distrito T-Mobile de San Juan, escenario que albergó la FIBA 3×3 AmeriCup en 2023 y 2024.

La competencia congregó a 200 atletas y compañeros unificados, representantes de 40 países, además de 20 equipos masculinos y 20 femeninos, más de 100 entrenadores, oficiales y 250 voluntarios.