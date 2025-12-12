Racing-Estudiantes, por la corona del torneo Clausura argentino

La Academia, que tiene en sus filas al paraguayo Richard Sánchez, buscará su primer título en el campeonato desde 2019 tras convertirse en actor protagónico del balompié regional, con la conquista de la Copa Sudamericana 2024 y el arribo a la semifinal de la reciente Copa Libertadores.
Por su parte, las victorias de Estudiantes, del guaraní Santiago Arzamendia, llegaron en un momento de tensión entre el club y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), después de que esta entidad proclamó campeón anual a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó durante el año.