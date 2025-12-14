Nacional de Salto en el Hípico: Brillante cierre de temporada

El certamen se disputó durante 3 días con amazonas y jinetes que demostraron sus dotes de lo aprendido durante el desarrollo del calendario ecuestre.

Lea mas: Legión de galardonados del Ránking de la Segunda Etapa

Las justas de este broche de oro arrancaron ya el jueves, con las competencias en los niveles mas altos.

Desde el sábado entraron también a pista los atletas de las Escuelas Mayores y Menores, además de los participantes del primer día.

La jornada dominguera fue igualmente competitiva y una réplica de la sabatina, con la diferencia que ayer fueron consagrados los mejores de este certamen que proseguía hasta la noche.

El “Nacional” constituyó el cierre magnífico de la temporada, como cada año, luego de la consagración de las amazonas y jinetes de la Primera y Segunda Etapa del Ránking de la FEDEPA, cada una con 8 fechas realizada en los distintos clubes asociados.

* Adiestramiento. Este año también retornaron en forma brillante las competencias de los Concursos de Adiestramiento con varias fechas, así como los Cursos de Dressage con renombrados profesores diplomados por la FEI.