Brazilian Jiu-Jitsu: Pamela Bóveda, en la cima mundial

La atleta guaraní se impuso en la final ante una competidora estadounidense Amber Agee por 2-0, diferencia que logró gracias a una inversión, demostrando solidez técnica y control del combate en el duelo decisivo.

El Campeonato Mundial, al igual que en la edición anterior, se celebró en Las Vegas, Nevada, uno de los escenarios más emblemáticos para las grandes competencias de esta disciplina.

Con este nuevo título, Pame Bóveda se convierte en la única paraguaya en conquistar el Mundial No-Gi de la IBJJF en dos oportunidades, estableciendo un hito histórico para el Brazilian Jiu-Jitsu del Paraguay y reafirmando su condición de referente internacional de este deporte.

“Muy feliz de haber logrado esto por segunda vez, y con un balance de trabajo y estudio positivo. Agradecida con mis sponsors y mi marido por todo lo que hicieron para que yo pueda llegar a esta competencia”, comentó Bóveda tras la victoria..