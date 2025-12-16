Ilusión estudiantil renovada con el Intercolegial del ASA 2026

El American School of Asunción (ASA), junto a los alumnos de la Promoción 2026, anunció el lanzamiento oficial del Intercolegial ASA 2026, y una nueva ilusión a uno de los eventos estudiantiles más emblemáticos del país, que volverá a reunir a miles de jóvenes en torno al deporte, la cultura y la tecnología.

Lea más: Fiorella Núñez, elegida mejor atleta del 2025

El tradicional encuentro congregará a estudiantes de más de 30 colegios de todo el territorio nacional, consolidándose como una plataforma de integración, competencia sana e innovación. La edición 2026 se desarrollará a lo largo de dos fines de semana, con jornadas cargadas de adrenalina, talento y espíritu estudiantil.

Las actividades se llevarán a cabo los días 20, 21, 22, 27 y 28 de febrero, además del 1 de marzo de 2026, en las instalaciones del ASA, ubicadas sobre Avenida España y Augusto Roa Bastos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el ámbito deportivo, se prevé la disputa de más de 250 partidos en diversas disciplinas, entre ellas fútbol de campo (masculino y femenino), básquetbol (masculino y femenino), voleibol (masculino y femenino), futsal (masculino), hándbol (femenino) y tenis de mesa (masculino y femenino).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además del deporte, el Intercolegial ASA 2026 ampliará su propuesta con una nutrida agenda de actividades culturales y tecnológicas, fomentando la creatividad, la expresión artística y el pensamiento estratégico a través de disciplinas como dancing, gaming, ajedrez, robótica y artes.

Más allá de la competencia, el Intercolegial ASA se distingue por su impacto social y formativo, promoviendo valores como el compañerismo, la inclusión y el liderazgo estudiantil, e integrando a todos los colegios participantes en un entorno seguro, creativo y dinámico, que celebra el talento juvenil en todas sus expresiones.