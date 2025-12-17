Hipismo: Se cerró temporada 2025

El jueves pasado, así como el sábado y domingo, se vivieron tres jornadas magníficas del Nacional, que constituye el cierre de temporada, luego de las dos etapas del Ranking de hipismo cada año.
Lea mas: Brillante cierre de temporada
Los campeones del Nacional
Categoría 1,40: Ignacio Galeano (CHP);
Categoría 1,30: Agostina Sánchez (CHP).
Categoría 1,20-Sénior: Paloma Martins (CHP); Amateur: Marlene Alonso (CHP); Children: Mauricio Brizuela (Fortaleza), Júnior: Mónica Vargas (Horse King);
Categoría 1,10 metro-Sénior: Tte. Juan Melgarejo (San Jorge); Children: Micaela Nóbrega (Fortaleza); Júnior: Joaquina Campuzano (Fortaleza); Amateur: Óscar Aponte (CHP);
Categoría 1.00 metro-Amateur: Óscar Aponte (CHP); Júnior: María Belén Quintana (Fortaleza); Children: Agustín Chamorro (Rakiura);
Escuelas-Mayores 0.90: Fiorella Semidei (RAK); Menores: Paula Mañotti (Escuela Paraguaya);
Mayores 0,80: Natalia Mercado (Fortaleza), Menores: Luciana Alfonso (EPE);
Mayores 0,70: Jimena Castillo (Acá Carayá), Menores: Lara Lavigne (CELF);
Mayores 0,60: Mayra Colmán (CHP), Menores: Sara Segovia (ACA).