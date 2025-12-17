Polideportivo
17 de diciembre de 2025 - 20:28

Hipismo: Se cerró temporada 2025

Los mejores del Campeonato Nacional de Salto 2025, broche de oro de la temporada del hipismo.
Con el Campeonato Nacional de Salto disputado durante 3 días en el Club Hípico Paraguayo (CHP), bajó el telón de la temporada 2025 de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa).

Por ABC Color

El jueves pasado, así como el sábado y domingo, se vivieron tres jornadas magníficas del Nacional, que constituye el cierre de temporada, luego de las dos etapas del Ranking de hipismo cada año.

Los campeones del Nacional

Categoría 1,40: Ignacio Galeano (CHP);

Categoría 1,30: Agostina Sánchez (CHP).

Agostina Sánchez, del CHP, sin falta en los tres días, en 1,30.
Categoría 1,20-Sénior: Paloma Martins (CHP); Amateur: Marlene Alonso (CHP); Children: Mauricio Brizuela (Fortaleza), Júnior: Mónica Vargas (Horse King);

Categoría 1,10 metro-Sénior: Tte. Juan Melgarejo (San Jorge); Children: Micaela Nóbrega (Fortaleza); Júnior: Joaquina Campuzano (Fortaleza); Amateur: Óscar Aponte (CHP);

Categoría 1.00 metro-Amateur: Óscar Aponte (CHP); Júnior: María Belén Quintana (Fortaleza); Children: Agustín Chamorro (Rakiura);

Escuelas-Mayores 0.90: Fiorella Semidei (RAK); Menores: Paula Mañotti (Escuela Paraguaya);

Mayores 0,80: Natalia Mercado (Fortaleza), Menores: Luciana Alfonso (EPE);

Mayores 0,70: Jimena Castillo (Acá Carayá), Menores: Lara Lavigne (CELF);

Mayores 0,60: Mayra Colmán (CHP), Menores: Sara Segovia (ACA).