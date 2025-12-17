Nihon Gakko-Artes Marciales: Cambio de cinturón en karate

Los niños del Nivel Inicial (Maternal, Pre-Jardin, Jardin y Pre-Escolar), 1º Ciclo (1º, 2º y 3º Grado) y 2º Ciclo (4º, 5º y 6º Grado), y los jóvenes del 3º Ciclo (7º, 8° y 9º Grado) y Nivel Medio (1º, 2º y 3º Año-Técnicos en Informática, Contabilidad y Ciencias Básicas), fueron los protagonistas de la jornada.

El acto estuvo dirigido por el Director General, Dr. Dionisio Ortega, la Directora Pedagógica, Dra. Hermelinda Alvarenga de Ortega, y los maestros de Karate, Prof. Sensei Carlos Paniagua, David Mencia y Johanna Pavón, respectivamente.

Primeramente se realizaron los ejercicios-fórmulas de karate, luego se procedió a la entrega de nuevos cinturones a los estudiantes, que de forma muy protocolar, recibieron los cinturones de manos de los docentes y directivos de la mencionada institución. Posteriormente, y de manera muy respetuosa, reemplazaron el nuevo cinturon por el antiguo de años anteriores, siguiendo la temática de trabajo de tan milenario deporte en Japón.

El karate es un deporte que identifica al País del Sol Naciente-Japón y es practicado en la citada institución desde su creación hace 30 años, e inclusive, es una materia-cátedra que forma parte del currículo institucional.

En Nihon Gakko se incentiva la práctica de los deportes como una alternativa válida para mejorar la calidad de vida, alcanzar la excelencia y la felicidad de todos los estudiantes.