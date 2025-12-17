Remo: Los mejores del Nacional

En la clasificación general por clubes en el remo, el club naranja se alzó con el título, quedando a solo 5 puntos de Mbiguá. Sajonia se impuso en las dos ramas activas, con una puntuación total de 541, 307 en femenino y 234 en la masculina.

En la rama varonil, el Sajonia se alzó con el cetro en la categoría Máster, delante el Paraguayo Alemán.

* Dos copas para el club de la Bahía. El Mbiguá se llevó los laureles en las categorías Sénior y Novicio, donde se consustanció una mezcla de remoros de gran futuro, así como los ya realizados como los hermanos Nicolás y Daniel Villalba, y la terna cubana incorporada esta temporada compuesta por Keyler, Félix y Robert Landy.

En la rama femenina, el Paraguayo Alemán demostró su nivel competitivo para alzarse con la categoría Máster, con sus atletas Jimena Yanho, Denisse Ríos, Bertha Alvarado, Ana Kunzle, Elvira Maldonado, Katia Estigarribia, Sandra Wieler, Mónica Espínola y Natalia Fernández.