Baloncesto: Arca Básket tiene capacitado profesional

El profesor Arca realizó el curso de perfeccionamiento en baloncesto durante 2 años en la ENEF, con el propósito de seguir capacitándose para llevar al frente de la Escuela y Club Deportivo Arca Básket, tal como lo hiciera por años su padre, el recordado Miguel Ángel “Ñory” Arca González.

Arca sumó a sus ya varios diplomas de esta disciplina deportiva el título de Técnico Superior en Baloncesto y ello le da autoridad para seguir enseñando a niños y jóvenes que desean aprender e incursionar en el básquetbol.

El curso de la ENEF es el más distinguido por su buena enseñanza dentro del territorio nacional.

Actividades de la Escuela

Las prácticas en la Escuela Arca Básket ya se encuentran abiertas durante el período de vacaciones de niños y jóvenes, a quienes están dirigidas las enseñanzas de fundamentos técnicos, tácticos y estrategias de juegos para todas las edades.

Con el lema de ¡Vení a Jugar Básquetbol! la invitación está abierta a chicos de 7 años de edad en adelante. Las prácticas van dirigidas para todos los que quieran iniciarse a jugar y para los que quieran seguir jugando y aprendiendo este deporte.

Días de prácticas: Lunes, Miércoles y Viernes;

Horario: 17:00 a 19:00.

Local: Polideportivo de las Fuerzas Armadas (General Santos y Río de Janeiro).

Contacto: (0981)414 886. También pueden acercarse hasta la Secretaria de la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas.