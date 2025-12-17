Finales del Clausura: Los Kings sacan pecho

En el tercer partido de la serie final por el título del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Baloncesto Masculino 2025, los Kings fueron de visita a Obligado y se impusieron a Colonias Gold para reponerse de la derrota en casa, en el segundo juego.

Lea mas: Kings dan el primer salto

Conforme al calendario establecido, con los olimpistas con ventaja de localía, los dos primeros partidos se disputaron en el Complejo SUMA de Luque y los dos siguientes corresponden a los Gold, en su estadio “Ka’a Poty” de Obligado.

Lea mas: Gold iguala la serie

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El partido de este jueves en el parquet dorado está marcado para las 21:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si los locales consiguen la victoria esta noche igualarán la serie 2-2 y todo se definirá el sábado, en la “casa” de los Kings, en el SUMA.

Si nuevamente consigue triunfar la escuadra franjeada, sumarán su estrella 36 en el firmamento del baloncesto paraguayo, alejándose de sus seguidores en la tabla de campeones.

* Gold 66 - 74 Kings. En la pareja serie decisiva, los capitalinos dirigidos por Javier Martínez estuvieron delante del cuadro sureño en todos los cuartos, con parciales 16-18, 14-18, 20-21 y 16-17, para cerrar con ventaja de 8 puntos.

El americano olimpista Daniel Purifoy fue el máximo encestador del partido con 19 puntos, escoltado por el capitán base Édgar Riveros con 16 y Vincenzo Ochipinti en la terna goleadora visitante con 12.

En el cuadro local entrenado por el argentino Juan Bidarra, el americano Samuel Givens convirtió 13 puntos, el base Ricardo Sarubbi 12, y los colonos Diego Silva y Juan Poisson 11.

En el primer partido de la serie, los Kings se impusieron 91-72, mientras el segundo fue para los Gold por 71-63, ambos en Luque.

Los Kings son los campeones del Torneo Apertura de esta temporada.