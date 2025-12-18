Clausura de Baloncesto: Gold iguala la serie con Kings: 2-2

El quinto cotejo decisivo entre los finalistas del básquetbol Olimpia y Colonias se disputará este domingo, a las 20:00, en el Complejo SUMA de Conmebol, en Luque.

* Colonias Gold 79 - 60 Olimpia Kings. Los colonos, dirigidos por el argentino Juan Bidarra, se impusieron por abultado 79-60, si bien no hubo mucho goleo, la diferencia fue grande a favor de los dorados, que derrotaron al campeón del Apertura.

Los parciales del partido fueron de 27-11, 25-21, 16-10 y 11-18.

Hubo impresionantes aciertos de los locales, sobretodo en la primera mitad, con triples de todos lados y por parte de varios jugadores, mientras del lado de los dirigidos por Javier Martínez sucedía todo lo contrario, fallando inclusive tiros libres.

El goleador del encuentro fue el base franjeado Jorge Martínez, con 18 puntos, mientras en el cuadro local sobresalió Diego Silva, con 17.

En los minutos finales ambas escuadras empezaron a meter atletas de sus bancas, que habitualmente tienen pocos minutos.

En esta serie, en el primer partido los Kings se impusieron por 91-72.

En el segundo juego, también en Luque, los colonos ganaron 71-63.

Olimpia sacó un punto para adelantarse a la serie en Obligado, por 74-66.

En el partido de anoche, de nuevo en el Ka’a Poty, los Gold ganaron 79-60 y el domingo surgirá el campeón del Torneo Clausura 2025.