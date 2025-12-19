Corolario del balonmano 2025: Inter y Luque copan el “República”

Inter se viene mostrando como uno de los principales protagonistas de los certámenes metropolitanos del balonmano de los últimos años en la rama femenina, mientras Luque Handball acaparó todos los torneos de la temporada, como lo viene haciendo desde hace unos años.

* Torneo República. El Torneo República es el corolario del hándbol de cada año, constituyéndose no solo en el epílogo, sino que su importancia radica en el hecho que otorga los cupos para los representantes de nuestro país en el principal certamen regional.

Los protagonistas la rama femenina fueron Deportivo Internacional, Juventud Ypanense, las invitadas, la selección de República Dominicana y Cerro Porteño.

En la masculina tomaron parte del evento Luque Handball, Villa Elisa, Villa Hayes y San Lorenzo.

* Inter, con su primer festejo. Luego de otro gran año, las chicas de Inter se coronaron en un torneo cuya copa faltaba en su vitrina.

Las albirrojas fueron las mejores del Torneo República y vencieron en la final a las guapas representantes de Juventud Ypanense, que ofreció un gran espectáculo discutiendo el título contra las campeonas palmo a palmo durante todo el cotejo.

En un reñido partido, las capitalinas ganaron con ajustado marcador, por 32 goles contra 28 a las ypanenses, con parcial de 18-13 a favor de las internacionales.

En el juego por el tercer puesto, la selección de República Dominicana se impuso con sobriedad sobre Cerro Porteño por 30 a 24.

* Luque ganó todo. En el torneo varonil, la “República” de Luque festejó un cetro mas, al mostrar la superioridad en la final frente a los villaelisenses.

Los auriazules se coronaron en todos los torneos de la CHP del 2025.

Los luqueños se impusieron en la final a un equipazo de Villa Elisa, que también desafió a los múltiples campeones, cayendo finalmente por 39 goles contra 32.

En el juego por el bronce, Villa Hayes goleó 57-38 a su par de San Lorenzo.

* Premios especiales. La CPH agradeció la participacion destacada del combinado femenino de República Dominicana, que se convirtió en la primera selección nacional extranjera que compitió en el segundo torneo mas importante de nuestro hándbol.

Los premios individuales en el femenino fueron para las mejores Ximena Palma (extremo derecho), Julieta Chilavert (extremo izquierdo), Luciana Daroca (pívot) de Juventud, Alicia Villalba (arquera), Fiorella Enriquez (central) y la goleadora del torneo Carimy Aluán (23 tantos, lateral izquierdo) del Inter.

Samuel Viana de Villa Hayes fue el goleador (30) del torneo, y los mejores en sus puestos fueron Ángel Marecos (extremo derecho), Ever Salinas (lateral derecho), Sergio López (central), Jorge Duarte (pivote) y Martín Giménez (arquero), todos luqueños.