Torneo Clausura: Kings o Gold, solo uno festejará

La serie final por el cetro del segundo torneo de Primera del básquetbol de la temporada está igualada 2-2 y se definirá hoy en el Complejo SUMA de Luque, con localía de los franjeados.

Mientras los Kings buscarán su 36° título, los Gold van por su primera consagración en un torneo de Primera.

El año pasado fue esquivo el cetro colono en el Clausura 2024, que ganó Deportivo San José, mientras Olimpia celebró en el Apertura 2025.

En cuanto a esta serie, los franjeados se impusieron en los juegos 1 y 3, por 91-72 y 74-66, en el SUMA y Ka’a Poty. Los dorados ganaron el segundo y cuarto partido 71-63 y 79-60, también en el SUMA y Ka’a Poty, respectivamente.

Las entradas generales cuestan G. 50.000.