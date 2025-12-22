Clausura de cursos del CPDP con emotivo acto

La promoción 2025 fue denominada Christian Eduardo Mareco Frizzola, en homenaje póstumo al colega y periodista deportivo, quien falleció este año y fue miembro titular de la Junta Directiva del CPDP, dejando un valioso legado humano y profesional dentro de la institución.

Durante el acto, se recordó que los cursos de periodismo deportivo cuentan, desde el año 2021, con certificación y acreditación del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), lo que respalda la calidad académica y el compromiso formativo del programa.

El presidente del CPDP, licenciado Víctor Velázquez, destacó en su mensaje la relevancia de la capacitación permanente en un contexto mediático en constante evolución, instando a los egresados a continuar formándose para insertarse con solvencia en los distintos espacios de comunicación deportiva.

La ceremonia contó además con la presencia de Brenda Vera, tesorera del CPDP; el licenciado Héctor Latorre, director académico de los cursos; docentes, miembros de la directiva e invitados especiales, quienes acompañaron a los alumnos en el cierre de su formación.

Un total de 60 alumnos culminaron el primer año y 19 el segundo año.

SEGUNDO AÑO. 19 estudiantes culminaron el segundo año del curso de periodismo deportivo y recibieron sus diplomas de Periodista Deportivo del CPDP. Los egresados son Luna Geraldine Acosta Villagra, Alejandro Ariel Ale Pérez, Thiago Mijhael Barrios Ayala, Cristhian Anastacio Benítez Duarte, Silvina Escobar Aguilera, Cris Betania Jazmín Ferreira Gómez, Tobías Samuel Franco González, Hermes Guido Gamarra Sánchez, Maya Lezcano, Nancy Carolina Martínez Martínez, Rafael Ramón Moreira Riveros, Renato Adrián Pereira Troche, Ovidio Pertile, Santiago Eliseo Rodas Riera, Yanina Matilde Nicole Silva Insaurralde, Nathalia Magaly Serafini Páez, Giorgio Manuel Uriarte, María Jazmín Venialgo Riveros y Cinthia Natalia Zaracho Morínigo.

PRIMER AÑO. Igualmente, 60 alumnos del primer año que culminaron satisfactoriamente las exigencias académicas recibieron sus certificados de Cronista para Medios de Comunicación. La nómina incluye a Blas Isías Acuña Vera, Gladys Catalina Acuña Espínola, Carlos Luis Arzamendi Ledesma, Rossana Elizabeth Adorno Recalde, Rocío Monserrath Almada Martínez, Raquel Ayala Bobadilla, Fernando David Báez Otazú, Demian De Jesús Benítez Plaz, Leonardo Benítez, Arami María Belén Benítez Amarilla, Heidy Pamela Benítez Espinoza, Angélica Balbina Bogado Jara, Cintya Britos, Mahia Michell Bruno Samudio, Marco Antonio Burgos Dubo, Rosela Nadine Britez Cáceres, Mirta Micaela Cardozo, Estefanía Cantero, Lucero Belén Castro López, César David Campos Godoy, Dahiana Giselle Coronel Esteche, Norma Carolina Cañiza Lezcano, Cecilia Verónica Cubilla Barboza, María Liliana Díaz Presentado, Aleksander Xavier Duarte Ayala, Teresa Idalina Espinoza Chena, Rodrigo Javier Espínola Coronil, Patricia Raquel Espínola Coronil, Ángel Fernández, Jesús Emiliano Fernández Romero, Nicol Gómez, Lucas Sebastián Gómez Amarilla, José Antonio Gómez Amarilla, Alba Beatriz León Noce, Enrique Daniel Lugo Zárate, Miguel Ángel Mancuello, Maribel Mendoza López, Mónica Belén Méndez Rojas, Rocío Marlene Millan Silva, Melina Magalí Miranda Fleitas, Mirtha Milena Miranda Fleitas, Camilo Exequiel Ortega Rolón, Alan Manuel Paredes González, Evians Daniel Patiño Lovera, Luis Enrique Pérez Ortiz, Nelson Rodrigo Pintos Arce, Larissa Mabel Riquelme, Candela Rafaela Riveros Benítez, Laura Eugenia Riveros Rojas, Víctor Manuel Rodríguez Benítez, Nelson Atilio Ramírez Arrúa, Jesica Servín, José Matías Toñánez, Ruth María Torales Rodríguez, Carlos Wilmar Trinidad Aguirre, Mateo David Vicensini Florentín, Jorge Luis Villalba Núñez, Miguel Ángel Villalba González, Mauricio Gabriel Zaracho Medina y Elizabeth Margarita Zorilla Caballero.

El CPDP viene organizando los cursos de periodismo deportivo anual hace 35 años en forma ininterrumpida. Se había iniciado en el año 1991 bajo la presidencia del doctor Juan Crichigno.