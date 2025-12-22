NBA multa con 35.000 dólares a Adelman

“Adelman fue multado con 35.000 dólares por dirigirse en lenguaje inapropiado hacia los árbitros y no abandonar la pista de manera inmediata tras su expulsión”, informó la NBA.

Lea más: Neymar, intervención exitosa

David Adelman fue expulsado anoche en el último cuarto del partido en Denver entre los Nuggets y los Houston Rockets tras recibir una segunda técnica tras reclamar una falta sobre Nikola Jokic.

Fue la primera expulsión en la NBA de Adelman, que asumió el banquillo de los Nuggets la temporada pasada. Los Rockets se llevaron el partido por 101-115, cortando una racha de seis victorias seguidas de los Nuggets y vengando la derrota que habían encajado también en Denver cinco días antes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El entrenador de los Rockets, Ime Udoka, había recibido una multa de 25.000 dólares por quejas a los árbitros en ese partido. EFE