Taekwondo: Jazmín Molas, destacada del año

La ceremonia tuvo lugar en el SAX Palace, escenario que congregó a un numeroso público para celebrar el liderazgo, la trayectoria y el aporte de mujeres sobresalientes en distintos ámbitos a nivel país.

El reconocimiento distingue a mujeres que, desde sus respectivas áreas, generan un impacto significativo en sus comunidades y contribuyen al desarrollo del Paraguay. En esta edición, junto a Molas, fueron homenajeadas profesionales de sectores como la educación, el emprendimiento, el arte, la innovación y el servicio social, destacadas por su compromiso y labor transformadora.

Con una carrera dedicada a la difusión del Taekwondo y a la formación integral de nuevos atletas, Jazmín Molas agradeció la distinción y renovó su compromiso con el crecimiento del deporte, promoviendo valores como la disciplina, el respeto y la superación personal a través de las artes marciales.

La iniciativa Mujeres Destacadas 2025 se consolida así como un espacio de visibilización y reconocimiento al trabajo de mujeres que inspiran, lideran y aportan de manera sostenida al progreso del país.