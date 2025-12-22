Polideportivo
22 de diciembre de 2025 - 19:11

Taekwondo: Jazmín Molas, destacada del año

La paraguaya Jazmín Molas, destacada del taekwondo 2025.
La paraguaya Jazmín Molas, destacada del taekwondo 2025.Gentileza

La artemarcialista y formadora deportiva Jazmín Molas, referente del taekwondo nacional y directora de Glow Kick Martial Arts, fue distinguida en la categoría Deportes durante la gala anual “Mujeres Destacadas 2025”, organizada por Marlo Consultora, bajo la conducción de la Ing. Lorena Iglesias.

Por ABC Color

La ceremonia tuvo lugar en el SAX Palace, escenario que congregó a un numeroso público para celebrar el liderazgo, la trayectoria y el aporte de mujeres sobresalientes en distintos ámbitos a nivel país.

El reconocimiento distingue a mujeres que, desde sus respectivas áreas, generan un impacto significativo en sus comunidades y contribuyen al desarrollo del Paraguay. En esta edición, junto a Molas, fueron homenajeadas profesionales de sectores como la educación, el emprendimiento, el arte, la innovación y el servicio social, destacadas por su compromiso y labor transformadora.

Con una carrera dedicada a la difusión del Taekwondo y a la formación integral de nuevos atletas, Jazmín Molas agradeció la distinción y renovó su compromiso con el crecimiento del deporte, promoviendo valores como la disciplina, el respeto y la superación personal a través de las artes marciales.

La iniciativa Mujeres Destacadas 2025 se consolida así como un espacio de visibilización y reconocimiento al trabajo de mujeres que inspiran, lideran y aportan de manera sostenida al progreso del país.