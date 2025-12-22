Turf: Tremenda jornada

El zaino fue guiado a la victoria por el experimentado jockey César Mora, recorriendo los 1.200 metros de la suelta turfística en el registro de 1’16”10.

En otras sueltas, al romperse el fuego, Ilusionista del stud Kika se impuso en suelta de 11 cuadras del hipódromo de Asunción con la monta del piloto Arnaldo Portillo, en un tiempo de 1’09”86.

A continuación, Jazzmáster de Don Honorio hizo suyos los 1.200 metros de la segunda carrera, guiado a la victoria por Marco Meza, en 1’15”73.

El Despampanante de la caballeriza De la Popular recorrió el kilómetro en 1’04”10 con la fusta del piloto Leonardo Giménez.

Sweet Prince del stud 8 Años voló bajo en las 12 cuadras en 1’14”23 exigido por Javier Portillo, sumando tres victorias al hilo.

Y al caer el telón, Guapo de la cabaña J.C. se impuso en 1.000 metros con Alcides Coronel sobre su lomo, en 1’03”48.

* Programa del domingo. Ya salió la programación de la última reunión de la temporada del Jockey Club del Paraguay.

Se disputarán los clásicos “Navidad” y “Clausura”, sobre 1.200 y 1.800 metros, respectivamente, además de otros premios como homenajes póstumos a ex consocios del Jockey Club.