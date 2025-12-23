Polideportivo
23 de diciembre de 2025 - 17:24

Biatleta noruego, hallado muerto en hotel

Sivert Guttorm Bakken, biatleta noruego fallecido en Italia.
El biatleta noruego Sivert Bakken, ganador de la Copa del Mundo de salida en masa en 2022 y decimotercero en la clasificación general del circuito ese año, ha sido hallado muerto en una habitación de hotel en el paso de Lavazè (Italia) , informa la federación de este deporte de su país.

La causa de la muerte del noruego Sivert Bakken se desconoce por el momento, precisa la institución en un comunicado sobre el deportista nacido hace 27 años en Lillehammer y que venía de superar un periodo difícil tras sufrir un problema cardiaco (miocarditis).

Bakken había destacado especialmente en la temporada 2021/2022, en la que terminó en novena posición y ganó el pequeño Globo de cristal de la prueba de salida en masa.

La semana pasada, en Annecy-Le Grand-Bornand (Francia), Bakken terminó quinto en el sprint, decimoctavo el sábado en la persecución y vigésimo en la salida en masa al día siguiente.

El biatlón es un deporte de invierno que combina el esquí de fondo y el tiro con carabina. EFE