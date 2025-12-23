Biatleta noruego, hallado muerto en hotel

La causa de la muerte del noruego Sivert Bakken se desconoce por el momento, precisa la institución en un comunicado sobre el deportista nacido hace 27 años en Lillehammer y que venía de superar un periodo difícil tras sufrir un problema cardiaco (miocarditis).

Lea más: Candidatos a Rey de América

Bakken había destacado especialmente en la temporada 2021/2022, en la que terminó en novena posición y ganó el pequeño Globo de cristal de la prueba de salida en masa.

La semana pasada, en Annecy-Le Grand-Bornand (Francia), Bakken terminó quinto en el sprint, decimoctavo el sábado en la persecución y vigésimo en la salida en masa al día siguiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El biatlón es un deporte de invierno que combina el esquí de fondo y el tiro con carabina. EFE