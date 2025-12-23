Exitosa 5ª fecha del Campeonato Nacional

La jornada reunió a jugadores, entrenadores y aficionados en un ambiente de alto nivel competitivo y excelente organización.

Lea más: Fiorella Núñez y una temporada inolvidable

El certamen dejó partidos de gran intensidad y un nivel técnico en constante ascenso, reflejo del trabajo sostenido que vienen realizando los clubes y la federación para fortalecer la disciplina a nivel nacional. La quinta fecha sirvió además como una valiosa instancia de evaluación para los atletas, de cara a futuros compromisos oficiales.

Además podemos mencionar que Fiorella Gatti se erigió como la atleta más destacada de la disciplina, coronando un año sobresaliente en el que conquistó medallas en los Juegos Panamericanos Junior y en los Juegos Bolivarianos, consolidándose como una de las principales referentes del squash nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde la organización expresaron su agradecimiento a todos los que hicieron posible la realización del evento con el crecimiento y la proyección.