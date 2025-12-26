Estadísticas 2025 del turf: Un domingo de definiciones

Anualmente están en juego los rubros de Jockey, Cuidador, Stud y Sangre Pura de Carrera (SPC/Caballo), donde se premia a los mas ganadores del turf.
* Alcides Coronel, coronado. Uno de los rubros ya definidos, inalcanzable para sus seguidores faltando solo la reunión del domingo, es el caso del experimentado jockey Alcides Coronel, que tiene en sus alforjas 42 victorias en esta temporada, seguido por Juan Figueredo con 33, Marco Meza 25, Javier Portillo 15 y Arnaldo Portillo 14, en los principales puestos.
* Copas en alto con Alvino Cáceres. El cuidador Alvino Cáceres también ya se ha consagrado este año como el más ganador entre los entrenadores, por ahora con 41 victorias de sus pupilos.
Más atrás se encuentran José González con 34, César Paredes 26, Julio Ortellado 25 y Hermenegildo Castro 19, en las primeras cinco posiciones.
* Reñido entre Studs. En el rubro de las caballerizas todavía puede haber novedades, ya que el stud 8 Años y el J.C. están con escasa diferencia, al igual que Kika y Don Rubí.
El 8 Años alberga 27 laureles, J.C. 26, Kika 24, Don Rubí 23 y San Blás 16.
* Arielo, al frente. En el ítem de SPC, el caballo Arielo del stud Pamina tiene 7 triunfos, junto con Mi Pinga y Niágara Nostra, que ya no correrán este domingo.
Sin embargo, en la misma suelta, el premio Navidad correrá King Talent que está con 6, y puede darle alcance al grupo de pingos con 7 victorias.
De ganar Arielo, se coronará en forma solitaria como el SPC mas ganador de 2025.