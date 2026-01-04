En el Biltmore Golf Club de Coral Gable: Sol sigue en el 20° puesto, Marcelo bajó al 37°

Mientras Sol mantuvo la vigésima posición en el torneo de golf, Marcelo bajó al puesto 37°.

La paraguaya nuevamente firmó su tarjeta con +4 (75 golpes) en el segundo día de la competencia que prosigue este lunes y culminará el martes.

Este domingo, Sol hizo 2 bogeys y 1 doble bogey y totaliza +8. La neoyorquina Nina Choe sigue al frente con -5 (67 y 70 golpes), pero se sumó a la vanguardia la californiana Mia Clausen. El podio lo completa la inglesa Charlotte Naughton, con -3.

En el lote de mujeres compiten 36 juveniles.

* Marce bajó al puesto 37°. Al igual que Sol, Marcelo Ruiz también hizo los 18 hoyos con +4 golpes, totalizando +8, culminando el segundo día con 1 birdie, 2 bogeys y 1 doble bogey para bajar del puesto 29° al 37° entre 48 competidores.

Se mantiene en la vanguardia el italiano Giovanni Binaghi con -11, seguido por el irlandés William O’Riordan -7 y el estadounidense Warren Stiglitz -6.

Legión para Argentina

Doce golfistas paraguayos estarán en el XX Sudamericano Amateur que se disputará desde el jueves en el Nordelta Golf Club de Buenos Aires.

Benjamín Fernández defenderá el título. También competirán Victoria Livieres, Sol Mendoza, y en el lote varonil, Franco Fernández, Marcelo Ruiz, Lucas Martínez, Ezequiel Cabrera, Erich Fortlage, Agustín Frutos, Matías Koropeski, Kurt Suehsner y Miguel Ayala.