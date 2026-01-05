Orange Bowl de golf: Última oportunidad

Ni Marcelo ni Sol están en posiciones importantes en el torneo de golf, y este martes será la última oportunidad para escalar puestos en este torneo que reúne a los mejores juveniles del mundo.

* Excelente día de Marce. Marcelo Ruiz tuvo una gran actuación ayer y eso le permitió subir del puesto 37º al 26º, para encarar hoy la última ronda de la competencia. Con 5 birdies y 2 bogeys culminó la tercera ronda con 69 golpes (-2) para quedar en el tablero con +6 y escalar posiciones.

El colombiano Tomás Restrepo tomó la vanguardia con -7 en el recorrido, totalizando -12, delante del ex puntero, el italiano Giovanni Binaghi -8 y el surcoreano Taeyoung Lim con -7, en el podio provisorio.

* Sol bajó al 25° puesto. Sol Mendoza, por el contrario, no tuvo buena ronda, bajando del puesto 20° al 25º y totalizando +13 en la clasificación general. Ayer hizo 2 birdies, 5 bogeys y 1 doble bogey para terminar la ronda con 76 golpes (+5).

La inglesa Charlotte Naughton asumió el liderato con -7, seguida por la francesa Axelle Guillemard -5 y las locales, ex punteras hasta la segunda ronda, Nina Choe y Mia Clausen -4.

* Sudamericano. Por otra parte, el jueves se inicia el XX Campeonato Sudamericano Amateur en el Nordelta Golf Club de Buenos Aires, con la participación de 12 jugadores del Team Paraguay.