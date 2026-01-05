Polideportivo
05 de enero de 2026 - 19:47

Orange Bowl de golf: Última oportunidad

Sol Mendoza juega el Orange en Florida, que culmina este martes.
Los juveniles paraguayos Marcelo Ruiz y Sol Mendoza culminarán este martes su participación en el 62° Orange Bowl International Golf Championship, que se disputa en el Biltmore Golf Club de Coral Gable, Estado de Florida, Estados Unidos.

Por ABC Color

Ni Marcelo ni Sol están en posiciones importantes en el torneo de golf, y este martes será la última oportunidad para escalar puestos en este torneo que reúne a los mejores juveniles del mundo.

* Excelente día de Marce. Marcelo Ruiz tuvo una gran actuación ayer y eso le permitió subir del puesto 37º al 26º, para encarar hoy la última ronda de la competencia. Con 5 birdies y 2 bogeys culminó la tercera ronda con 69 golpes (-2) para quedar en el tablero con +6 y escalar posiciones.

El colombiano Tomás Restrepo tomó la vanguardia con -7 en el recorrido, totalizando -12, delante del ex puntero, el italiano Giovanni Binaghi -8 y el surcoreano Taeyoung Lim con -7, en el podio provisorio.

* Sol bajó al 25° puesto. Sol Mendoza, por el contrario, no tuvo buena ronda, bajando del puesto 20° al 25º y totalizando +13 en la clasificación general. Ayer hizo 2 birdies, 5 bogeys y 1 doble bogey para terminar la ronda con 76 golpes (+5).

La inglesa Charlotte Naughton asumió el liderato con -7, seguida por la francesa Axelle Guillemard -5 y las locales, ex punteras hasta la segunda ronda, Nina Choe y Mia Clausen -4.

* Sudamericano. Por otra parte, el jueves se inicia el XX Campeonato Sudamericano Amateur en el Nordelta Golf Club de Buenos Aires, con la participación de 12 jugadores del Team Paraguay.