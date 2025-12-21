Polideportivo
21 de diciembre de 2025 - 23:04

Futsal FIFA: Superioridad francesa en Metz

Giovanni González recibió el premio al mejor portero del cuadrangular internacional en Francia.
La selección paraguaya cayó ayer 4-1 contra Francia, en el segundo y último amistoso disputado en el Arena Metz, aprovechando la fecha FIFA en el futsal.

Por ABC Color

En el cuadrangular de futsal en Francia también tomaron parte los seleccionados de Colombia y Croacia.

En el primer partido, disputado el pasado viernes, el combinado albirrojo superó por 5 a 3 a Croacia.

En el partido de este domingo, Paraguay empezó ganando con un puntazo de derecha de Hugo Martínez, a los 8’ de la primera etapa que fue bastante pareja, si bien los galos consiguieron ir a vestuarios con ventaja 2-1.

Los franceses recién encontraron sus dos goles restantes prácticamente con el valla desguarnecida, ya cuando los paraguayos arriesgaron para ir en busca de la paridad.

Los premios individuales fueron para Giovanni González y Arnaldo Báez como el mejor portero y mejor jugador, respectivamente, mientras el goleador fue el francés Bueldoura.