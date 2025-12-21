Futsal FIFA: Superioridad francesa en Metz

En el cuadrangular de futsal en Francia también tomaron parte los seleccionados de Colombia y Croacia.

En el primer partido, disputado el pasado viernes, el combinado albirrojo superó por 5 a 3 a Croacia.

En el partido de este domingo, Paraguay empezó ganando con un puntazo de derecha de Hugo Martínez, a los 8’ de la primera etapa que fue bastante pareja, si bien los galos consiguieron ir a vestuarios con ventaja 2-1.

Los franceses recién encontraron sus dos goles restantes prácticamente con el valla desguarnecida, ya cuando los paraguayos arriesgaron para ir en busca de la paridad.

Los premios individuales fueron para Giovanni González y Arnaldo Báez como el mejor portero y mejor jugador, respectivamente, mientras el goleador fue el francés Bueldoura.