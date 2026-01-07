Sudamericano de Golf: Benjamín defiende título

Benjamín se consagró en 2025 en el Sport Francés de Golf de Santiago de Chile.
Lea mas: Última oportunidad de paraguayos en el Orange Bowl
* Team Paraguay. En la rama varonil nos representarán, además del campeón defensor, su hermano Franco Fernández, Marcelo Ruiz, Lucas Martínez, Ezequiel Cabrera, Erich Fortlage, Agustín Frutos, Matías Koropeski, Kurt Suehsner y Miguel Ayala. Las excelentes damas que llevarán la enseña tricolor son Victoria Livieres y Sol Mendoza.
Además de los sudamericanos competirán golfistas de Inglaterra, EE.UU., Irlanda, Gales, Escocia, Canadá, México, Costa Rica, Guatemala y Barbados.
Cierre en el Orange Bowl
Marcelo Ruiz y Sol Mendoza jugaron hasta el lunes el 62° Orange Bowl International Golf Championship en Florida. Marcelo culminó con +10 las 4 rondas en el puesto 26, entre 48 golfistas. Sol cerró con +20 y fue 28ª entre 36 jugadoras.
Entre varones se coronó el colombiano Tomás Restrepo (-14) y en damas la inglesa Charlotte Naughton (-10).