07 de enero de 2026 - 21:03

Sudamericano de Golf: Benjamín defiende título

Benjamín Fernández defiende su título regional en Buenos Aires.
Benjamín Fernández defiende su título regional en Buenos Aires.Gentileza

Benjamín Fernández encabeza la Legión Paraguaya que competirá desde este jueves en el XX Abierto Sudamericano Amateur de Golf, que se celebrará hasta el domingo en Argentina. El certamen golfístico se disputará en el Nordelta Golf Club de Buenos Aires.

Benjamín se consagró en 2025 en el Sport Francés de Golf de Santiago de Chile.

* Team Paraguay. En la rama varonil nos representarán, además del campeón defensor, su hermano Franco Fernández, Marcelo Ruiz, Lucas Martínez, Ezequiel Cabrera, Erich Fortlage, Agustín Frutos, Matías Koropeski, Kurt Suehsner y Miguel Ayala. Las excelentes damas que llevarán la enseña tricolor son Victoria Livieres y Sol Mendoza.

Además de los sudamericanos competirán golfistas de Inglaterra, EE.UU., Irlanda, Gales, Escocia, Canadá, México, Costa Rica, Guatemala y Barbados.

Cierre en el Orange Bowl

Marcelo Ruiz y Sol Mendoza jugaron hasta el lunes el 62° Orange Bowl International Golf Championship en Florida. Marcelo culminó con +10 las 4 rondas en el puesto 26, entre 48 golfistas. Sol cerró con +20 y fue 28ª entre 36 jugadoras.

Entre varones se coronó el colombiano Tomás Restrepo (-14) y en damas la inglesa Charlotte Naughton (-10).