Sudamericano de Golf: Benjamín, con auspicioso inicio

También hay otros golfistas paraguayos que se metieron en el Top Ten cumplida la primera ronda del evento que se disputa en el Nordelta Golf Club de la capital argentina.

Benjamín, que había conquistado el sudamericano del 2024 en Chile, firmó su tarjeta del primer día con -2 (70 golpes) de los cuatro programados con 5 birdies y 3 bogeys para totalizar 70 golpes en los 18 hoyos.

Se ubicó detrás de Garces (-3) y delante del argentino Exequiel Rodríguez (-1) y el británico Tom Bastow (-1).

Su hermano, Franco Fernández y Matías Koropeski culminaron con +1 en el octavo puesto.

Erich Fortlage se ubicó 25° con +4, Marcelo Ruiz y Kurt Sueshner 62° (+11), Miguel Ayala y Lucas Martínez 67° (+13), Ezequiel Cabrera 71° (+16) y Agustín Frutos 74° (+19), entre 75 competidores.

* Victoria y Sol, lejos. En el lote femenino, Victoria Livieres (+5) y Sol Mendoza (+7) no arrancaron con buenas actuaciones, quedando en los puestos 20ª y 30ª, respectivamente, entre 66 golfistas.

Lidera la mexicana Regina Jiménez, con par de cancha (72 golpes).