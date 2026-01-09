Polideportivo
09 de enero de 2026 - 19:14

Seven de Rugby: Jararas con nueva cita ovalada

Organizadores del Jararás durante el lanzamiento del torneo de Seven de Rugby, en Bar La Cabra.
El Jararas Rugby Club convoca al tradicional Torneo de Verano de Seven que se disputará desde este sábado en el Luque Rugby Club, con broche de oro programado para el domingo.

Por ABC Color

El lanzamiento del certamen de rugby se realizó el viernes, en el Bar La Cabra.

Será la 8ª Edición del Seven Jararas, que tendrá la participación de 6 equipos en Femenino, mientras en Masculino estarán 16 en la principal categoría, 7 en Seven Kyra y 6 en M16, totalizando nada menos que 35 escuadras.

Lanzamiento del evento con la gente de Jararas.

Los partidos arrancarás a las 15:00, tanto este sábado como el domingo.

* Categorías y equipos. Hay cuatro grupos en la rama Masculina:

Grupo A: Vila 7 Slim, Revolucion 7, Locosx7, Bareiral&Co.;

Grupo B: Jararas 7, Fernando de la Mora, OKC, Monday 7;

Grupo C: Aranduróga, Carayá Amarillo, Cristo Rey y Búfalos Bagual;

Grupo D: Chaja, Santa Clara, Caraya Verde y Totorres.

En Femenino se dividen el dos series:

Grupo A: Jararas, Jabalíes, Cristo Rey;

Grupo B: OKC, Fernando de la Mora, Santa Clara.

Las chicas también tendrán su espacio en la 8ª Edición del Jararas Rugby Seven.

La categoría especial de Seven Kyra se distribuirán en dos grupos:

Grupo A: Luque Kyra, Máquinas, Toro Kyra, Gordarian’s;

Grupo B: Vila 7, Panza Boys, Jarakyras.

La varonil Seven M16 se jugará en dos grupos:

Grupo A: Santa Clara, Asunción, Taguato;

Grupo B: Curda, Jararas, Jabalíes.