Seven de Rugby: Jararas con nueva cita ovalada

El lanzamiento del certamen de rugby se realizó el viernes, en el Bar La Cabra.
Será la 8ª Edición del Seven Jararas, que tendrá la participación de 6 equipos en Femenino, mientras en Masculino estarán 16 en la principal categoría, 7 en Seven Kyra y 6 en M16, totalizando nada menos que 35 escuadras.
Los partidos arrancarás a las 15:00, tanto este sábado como el domingo.
* Categorías y equipos. Hay cuatro grupos en la rama Masculina:
Grupo A: Vila 7 Slim, Revolucion 7, Locosx7, Bareiral&Co.;
Grupo B: Jararas 7, Fernando de la Mora, OKC, Monday 7;
Grupo C: Aranduróga, Carayá Amarillo, Cristo Rey y Búfalos Bagual;
Grupo D: Chaja, Santa Clara, Caraya Verde y Totorres.
En Femenino se dividen el dos series:
Grupo A: Jararas, Jabalíes, Cristo Rey;
Grupo B: OKC, Fernando de la Mora, Santa Clara.
La categoría especial de Seven Kyra se distribuirán en dos grupos:
Grupo A: Luque Kyra, Máquinas, Toro Kyra, Gordarian’s;
Grupo B: Vila 7, Panza Boys, Jarakyras.
La varonil Seven M16 se jugará en dos grupos:
Grupo A: Santa Clara, Asunción, Taguato;
Grupo B: Curda, Jararas, Jabalíes.