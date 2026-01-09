Seven de Rugby: Jararas con nueva cita ovalada

El lanzamiento del certamen de rugby se realizó el viernes, en el Bar La Cabra.

Lea mas: Lanzan Regional del Nordeste

Será la 8ª Edición del Seven Jararas, que tendrá la participación de 6 equipos en Femenino, mientras en Masculino estarán 16 en la principal categoría, 7 en Seven Kyra y 6 en M16, totalizando nada menos que 35 escuadras.

Los partidos arrancarás a las 15:00, tanto este sábado como el domingo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Categorías y equipos. Hay cuatro grupos en la rama Masculina:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Grupo A: Vila 7 Slim, Revolucion 7, Locosx7, Bareiral&Co.;

Grupo B: Jararas 7, Fernando de la Mora, OKC, Monday 7;

Grupo C: Aranduróga, Carayá Amarillo, Cristo Rey y Búfalos Bagual;

Grupo D: Chaja, Santa Clara, Caraya Verde y Totorres.

En Femenino se dividen el dos series:

Grupo A: Jararas, Jabalíes, Cristo Rey;

Grupo B: OKC, Fernando de la Mora, Santa Clara.

La categoría especial de Seven Kyra se distribuirán en dos grupos:

Grupo A: Luque Kyra, Máquinas, Toro Kyra, Gordarian’s;

Grupo B: Vila 7, Panza Boys, Jarakyras.

La varonil Seven M16 se jugará en dos grupos:

Grupo A: Santa Clara, Asunción, Taguato;

Grupo B: Curda, Jararas, Jabalíes.