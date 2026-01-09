Sudamericano de golf: Buscando escalar puestos

Benjamín culminó la segunda ronda en el podio de los mejores del torneo que concluirá este domingo en el Nordelta Golf Club de la capital argentina.

Lea mas: Benjamín, con auspicioso inicio

Sin embargo, el paraguayo bajó del puesto 2 al 3 culminando el recorrido de ayer con par de cancha (72 golpes) para estar tercero con -2, detrás del ecuatoriano Felipe Garces con -8 y el argentino Exequiel Rodríguez -3.

Franco, hermano de Benjamín, está 15° +4, Erich Fortlage 25° +7, Matías Koropeski 30° +9, Miguel Ayala 61° +19, Marcelo Ruiz 63° +20, Lucas Martínez 65° +21, Kurt Shueshner 69° +24, Ezequiel Cabrera 71° +27 y Agustín Frutos 75 +32.

* Victoria mejoró. En el lote femenino de golfistas, Victoria Livieres subió del puesto 20° al 15°, totalizando +7, pero a pesar de la mejoría, se encuentra muy lejos de las posiciones principales.

Por su parte, la otra paraguaya, Sol Mendoza permanece en la posición 30, con +12.

Entre damas lidera la barbadense Emily Odwin con -4, seguida por la estadounidense Emerie Schartz -3, y completan la terna de vanguardia, la canadiense Luisamariana Mesones y la mexicana Regina Jiménez -1.