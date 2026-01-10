Polideportivo
10 de enero de 2026 - 21:20

Golf amateur: Últimos 18 hoyos del Sudamericano

Sol Mendoza tuvo su mejor día y fue del puesto 30 al 23.
Los golfistas paraguayos en el XX Campeonato Abierto Amateur de Buenos Aires no tuvieron un gran sábado, en la tercera y penúltima ronda.

El campeón defensor del cetro del golf sudamericano, Benjamín Fernández, sigue siendo el mejor ubicado considerando el lote masculino y femenino de la escuadra nacional.

A pesar que Benja bajó del tercer puesto al cuarto, se encuentra a pocos golpes de la vanguardia.

Fernández culminó el recorrido de ayer con par de cancha (72), para quedar 4°, con -2, compartiendo la posición con el mexicano José Safa y el brasileño Herik Machado.

Inamovible, en la punta, está el ecuatoriano Felipe Garces (-6), el británico Tom Bastow (-4) y el argentino Franco Ricciardelli (-3). Erich Fortlage está 20°, Franco Fernández 23°, Matías Koropeski 47°, Lucas Martínez 55°, Marcelo Ruiz 62°, Miguel Ayala 67°, Ezequiel Cabrera y Kurt Shueshner 72° y Agustín Frutos 75°.

* Lote femenino. Victoria Livieres está 21ª, con +13 y Sol Mendoza 23ª, con +14.

Sigue como líder la barbadense Emily Odwin (-6), seguida por la peruana Luisamariana Mesones (-4) y la mexicana Regina Jiménez (-3).