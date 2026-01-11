A fondo con Carlos Franco: Logros con bases en disciplina y sacrificio

Sus inicios

“Antes de conocer el golf, mis padres, tíos y parientes fueron pioneros en construir el campo a puro machete y azada, sin tecnología. Vivíamos prácticamente pegados a la Asunción Golf Club, esa fue la herencia de mi padre. Nosotros nos levantábamos temprano, llevábamos el desayuno, el tereré, la tortilla.

Éramos una familia muy humilde, pero muy trabajadora, y estudiar sin dinero era imposible. Todo lo que logré fue a base de disciplina y sacrificio”.

La infancia trabajando como caddie

“Desde los siete u ocho años ya ayudábamos a los jugadores, fabricábamos palos de ramas y después fui aguatero, secretario y caddie.

A los quince años ya cargaba bolsas pesadas todo el día. Esos fueron los momentos más difíciles, porque había que conseguir el pan de cada día y no había tiempo ni para ir a la escuela. Así aprendimos todos mis hermanos y por eso hoy el apellido Franco es parte del golf paraguayo”.

La decisión de ser profesional

“No fue fácil decidirme. A los quince años ya sabía que este deporte era para mí y tenía que elegir entre estudiar o jugar al golf. La parte económica era muy dura y nadie te daba apoyo suficiente. Yo era caddie, no era profesional ni amateur, pero sabía que si me dedicaba al cien por ciento, podía llegar. No dependía de nadie, dependía de mi juego y de mis dificultades para salir adelante”.

La falta de dinero y la perseverancia

“Existía la perseverancia, la fe, la paciencia, la dedicación y la disciplina. No tenía plata, pero tenía mentalidad. Tuve amigos que me dieron la mano y nunca me voy a olvidar de ellos. Yo tenía más de cien trofeos en mi casa y no tenía un peso, pero decidí seguir jugando no por trofeos, sino para poder vivir del golf”.

El salto a Asia y la adaptación cultural

“La cultura guaraní me ayudó mucho. Gané el Tour Sudamericano y con esa plata fui a Asia. El primer torneo que jugué en Filipinas lo gané y ya estaba primero en el ranking. En Asia no juega cualquiera, había jugadores de nivel mundial, pero yo me adapté. El idioma era más complicado que la comida; mi traductor era mi juego. Si jugaba bien, siempre aparecía alguien que me ayudaba”.

Japón y el crecimiento internacional

“Entrar al tour japonés es casi imposible. Yo me quedé cinco años ahí, gané varias veces y quedé muchas otras segundo. Era muy lejos, muy exigente, pero eso me hizo crecer. Jugué en once países, estuve once semanas sin volver a casa y bajé casi diez kilos, pero todo eso me preparó para lo que vendría después”.

El salto al PGA Tour

“Clasifiqué casi en los últimos puestos y entré al PGA Tour en 1999. No me asusté, era competitivo y eso me gustaba. Siempre decía que podía ganar en cualquier momento, que eran 18 hoyos para todos. Gané dos torneos y fui el mejor novato del año. Estuve entre los 50 mejores del mundo durante varios años, y mantenerse ahí no es para cualquiera”.

Las victorias más recordadas

“Mi primer gran triunfo fue en Resistencia, cuando le gané a Miguel Fernández en un desempate. Después vino Japón, el June Classic, y más tarde el PGA Tour, donde gané dos veces seguidas en New Orleans. Ganar el mismo torneo dos años consecutivos es algo que cualquiera no logra”.

Su legado y el concepto de leyenda

“Yo no puedo decir que soy una leyenda porque todavía vivo y juego. Prefiero que eso lo diga el pueblo paraguayo ahora, no cuando ya me vaya. Lo que vale es lo que uno hace por su país mientras está vivo. Si hoy aceptan eso, para mí ya es suficiente”.