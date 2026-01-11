Abierto Sudamericano de Golf: Benjamín Fernández quedó en cuarto puesto

Fernández quien defendía el título que ganó en la edición anterior del certamen regional juvenil de golf, en Chile, había arribado como escolta del puntero en la primera ronda, pero no pudo emular sus actuaciones en las rondas siguientes del torneo que ganó en gran forma el ecuatoriano Felipe Garcés, con -11, totalizando 277 golpes en los cuatro días.

Lea mas: Últimos 18 hoyos del Sudamericano

Benja concluyó cuarto, con -4, detrás de Garcés, el británico Tom Bastow (-7) y el mexicano José Safa /-6), compartiendo el sitial con el argentino Franco Ricciardelli (-4).

* Gran cierre de Fortlage. El golfista paraguayo Erich Fortlage tuvo el mejor rendimiento de todos los participantes en la última ronda, logrando 5 birdies y 1 águila, para concluir el recorrido de 18 hoyos en 66 golpes (ninguno lo hizo en todo el certamen), subiendo del puesto 20° al 9°.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los otros jugadores guaraníes fueron: Franco Fernández 25° (+ 9), Lucas Martínez y Matías Koropeski 53° (+ 26), Miguel Ayala y Marcelo Ruiz 64° (+39), Kurt Sueshner 69° (+ 43), Ezequiel Cabrera 72° (+ 47) y Agustín Frutos 73° (+ 51).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* En el lote de damas, Victoria Livieres terminó en el puesto 25° (+16) y Sol Mendoze 30° (+20).

La campeona que fue de menos a mas fue la peruana Luisamariana Mesones en desempate en hoyos extras para imponerce a la barbadense Emily Odwin quien punteó desde el día 2.