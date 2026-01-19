Natación: SYC se queda con el Absoluto de Velocidad

El evento del sábado fue organizado por el Centro Acuático Olímpico del COP, con la fiscalización de la Fepada. Las justas se desarrollaron con la participación de las mejores escuelas de natación del país.
* SYC con más oro. En cuanto a las competencias, en el podio Absoluto subieron los delfines del Club Deportivo SYC en lo más alto, seguido por el Club Benjamín Hockin, completando el Club Deportivo de Puerto Sajonia.
El SYC se llevó 18 preseas de oro, 9 de plata y 13 de bronce (40 en total) en distintas competencias, en ambas ramas, para llevarse el Absoluto.
El CBH ganó 14, 13 y 8 de los distintos metales y el Sajonia 12, 7 y 2.
También nadaron atletas de Apunto Deportes, CIT, Olimpia, Pececitos de Jesús, Deportivo Da Silva, Pacífico Natación y Centenario.
* Máster para CBH. En la modalidad Máster se llevó el primer lugar la escuela anfitriona, el Club Benjamín Hockin. Lo secundó el Club Deportivo Da Silva, y se alzaron con las preseas de bronce los nadadores del Club Centenario.