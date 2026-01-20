Nihon Gakko: Egreso de alumnos becados

Los estudiantes aprovechan las becas modulares deportivas del Nihon Gakko, que se otorgan en distintas disciplinas deportivas.

La ocasión también fue propicia para otorgar los testimonios de reconocimiento a alumnos de locución y oratoria deportiva, así como informática, inglés, japonés, guitarra, entre otros.

El evento tuvo lugar el pasado lunes 12 del mes, ceremonia encabezada por el Dr. Dionisio Ortega, rector general de la institución, en el marco del Programa de Apoyo y Desarrollo Social Deportivo del Nihon Gakko.

Estos reconocimientos y distinciones constituyeron el epílogo del programa del 2025 de la universidad, instituto pedagógico, colegio y escuela afincada en Fernando de la Mora.

La institución pregona una educación integral para sus alumnos, donde la responsabilidad, la honestidad, el amor, la disciplina, el respeto y otros valores son los estandartes. Es importante señalar que las becas gratuitas también son otorgadas a personas mayores que desean superarse.