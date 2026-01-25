Circuito Sudamericano de vóleibol playa: Michelle y Giuliana, campeonas

Un gran torneo de vóleibol playa las chicas, que disputaron la gran final con el team Paraguay 1 compuesto por las olímpicas Michelle y Giuliana, mientras que Paraguay 2 fue de bronce, con Fiorella Núñez y Denisse Álvarez.

Lea mas: Las dos duplas a semifinales

En la final, Michelle y Giuliana creyeron siempre en sus fuerzas y aún con gran parte del juego con marcador adverso, remontaron para ser las campeonas.

El score contra las brasileñas Thainara Oliveira/Verena Figueira fue de 19-21, 21-19 y 15-10.

* Bronce de Fio y Denisse. La dupla Paraguay 2, con las juveniles Fio y Denisse se impusieron con categoría por 21-15 y 21-14 a las peruanas Lisbeth Allcca/Claudia Gaona.

* Semifinal paraguaya. Las duplas paraguayas se encontraron en semifinales, con saldo positivo para Michelle/Giuliana sobre Fiorella Núñez/Denisse Álvarez por 21-8/20-22/15-/10.

* Otras paradas. Las demás paradas del Circuito serán en Rancagua (Chile) 6-8 de marzo, Lima (Perú) 17-19 de abril, Asunción 24-26 de abril, en Chile 8-10 de mayo, y la gran final del 15 al 17 del mismo mes, también en arena trasandina, en Iquique.