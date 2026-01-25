Polideportivo
25 de enero de 2026 - 16:38

Dani Vallejo conquista el ATP Challenger 75 Itajaí Open

Trofeo en mano y una gran sonrisa en su rostro, así posó Daniel Vallejo en la ceremonia de premiación este domingo del ATP Challenger Itajaí Open, que lo ganó tras superar en la final al local Thiago Seyboth Wild, por 7/5, 4/6 y 6/2.
Dejando de lado la “qualy” del Abierto de Australia, el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo puso manos a la obra en el circuito Challenger y arrancó la temporada con el pie derecho, ganando este domingo el ATP 75 Itajaí Open, en Santa Catarina, Brasil.

Por ABC Color

Una semana bastante buena fue la que cerró este domingo el mejor tenista paraguayo de la actualidad, Adolfo Daniel Vallejo (21 años y 146 del mundo), conquistando el ATP Challenger 75 Itajaí Open, tras superar en un complicado encuentro al brasileño Thiago Seyboth Wild, con parciales de 7/5, 4/6 y 6/2.

Una final bastante difícil fue la que tuvo que afrontar nuestro compatriota ante el crédito local, que si bien no partía como favorito, tuvo el apoyo del público y hasta mucha indulegencia por parte de la árbitro de silla, inclusive del árbitro general del torneo, que en mas de una ocasión tuvo que dar la cara ante situaciones poco convencionales.

A estadio llenó Dani jugó la final contra el crédito local Thiago Seyboth Wild, situación que la supo capear para quedarse con la victoria.
A estadio llenó Dani jugó la final contra el crédito local Thiago Seyboth Wild, situación que la supo capear para quedarse con la victoria.

Finalmente y luego de tres horas con 13 minutos de partido, Dani se quedó con la victoria, en un juego que la tuvo dominado en varios pasajes, pero que la ansiedad y los nervios por los sucesos dentro y fuera de la cancha, le generaban algo de desconcentración, especialmente en el segundos set.

Con el título en mano de este Challenger 75 y 107.000 dólares en premios, Vallejo cierra una muy productiva semana, especialmente por lo que va a significar el ascenso en el ranking ATP y porque logra su primer título apenas iniciado el año, el cuarto en esta categoría y el octavo en su carrera como profesional.

