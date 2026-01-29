Polideportivo
Natación: Broche de oro en escuela de Cristo Rey

Jazmín Barrera Berdoy, una de las delfines de la escuelita.
La Escuela de Natación del Colegio Cristo Rey tuvo su clausura con competencias de exhibición y entrega de medallas a los participantes por distintos niveles.

El evento de natación se realizó con los alumnos y padres, combinando una jornada de deporte, integración y reconocimiento al esfuerzo de los atletas durante el ciclo de aprendizaje.

La clausura consistió en una exhibición acuática protagonizada por los niños de los niveles 1, 2 y 3, mostrando las destrezas adquiridas según su etapa de formación y avances en flotación, coordinación, respiración, desplazamientos y técnicas básicas de nado.

Con medallas en el pecho y sonrisas en el rostro, los niños se despidieron del ciclo con la satisfacción de haber superado desafíos y la motivación de volver al agua para seguir creciendo.

