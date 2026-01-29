Natación: Broche de oro en escuela de Cristo Rey

El evento de natación se realizó con los alumnos y padres, combinando una jornada de deporte, integración y reconocimiento al esfuerzo de los atletas durante el ciclo de aprendizaje.
La clausura consistió en una exhibición acuática protagonizada por los niños de los niveles 1, 2 y 3, mostrando las destrezas adquiridas según su etapa de formación y avances en flotación, coordinación, respiración, desplazamientos y técnicas básicas de nado.
Con medallas en el pecho y sonrisas en el rostro, los niños se despidieron del ciclo con la satisfacción de haber superado desafíos y la motivación de volver al agua para seguir creciendo.
