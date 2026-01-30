Cerro Porteño presenta el Polideportivo Arena Juan José Zapag

La ceremonia de apertura reunió a una selecta comitiva de atletas, exjugadores y destacados dirigentes del ámbito deportivo. El evento adquirió una relevancia internacional gracias a la presencia de Robert Harrison, titular de la APF, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Asimismo, la figura estelar de la jornada fue Gustavo Alfaro, director técnico de la selección paraguaya, quien acompañó la presentación de esta obra que dotará de una casa propia a los deportistas de la institución.
El nuevo coliseo azulgrana destaca por una capacidad para 5.000 espectadores, combinando 4.300 asientos generales con exclusivos palcos preferenciales. Diseñado bajo los más estrictos estándares, el recinto se convertirá en el epicentro de actividades como el Futsal FIFA, Handball y Básquet. Para ello, cuenta con vestuarios de primer nivel, salas médicas especializadas y zonas destinadas a la prensa, asegurando una organización de alto rendimiento para cada evento.
Con una inversión superior a los 3 millones de dólares —cofinanciada entre el club y la Conmebol—, la obra está proyectada para obtener la habilitación oficial de la FIFA. Esto permitirá que el Polideportivo, que lleva el nombre del presidente saliente, Juan José Zapag no solo sea un orgullo local, sino también una sede apta para albergar competencias internacionales bajo la normativa del máximo organismo del fútbol mundial. Con este paso, el “Ciclón” de Barrio Obrero consolida su compromiso con el desarrollo integral del deporte paraguayo.