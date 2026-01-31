Justin Rose acelera hacia el título en el Farmers Insurance

Rose tiene un acumulado de -21 y Joel Dahmen tiene un -15 después de que también el estadounidense entregara este sábado una tarjeta de 68 golpes en el Torrey Pines Golf Course de San Diego (California, EE.UU.).

Rose, que firmó un -10 y -7 en sus dos primeras rondas, logró este sábado 7 'birdies' por 3 'bogeys'.

La tercera plaza está compartida por el japonés Ryo Hisatsune y el surcoreano Kim Si Woo, con un acumulado de -13.

Brooks Koepka, en su regreso al PGA Tour en este torneo tras competir durante tres temporadas en LIV Golf, el circuito saudí, está alejado de los líderes con un total de -2.

